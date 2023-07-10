中国吁美采取行动回应中方对美经济打压的关切

中国财政部在美国财政部长耶伦结束四天访华行程后表明，希望美国秉持理性务实态度，同中国相向而行，并要求美国采取实际行动，回应中国对于美国经济制裁打压的重大关切。

据中国财政部网站星期一（7月10日）发布的新闻稿，中国财政部相关负责人以回答媒体询问有关耶伦访华具体情况的方式说，耶伦在访华期间，与中共政治局常委、国务院总理李强会面，两人就中美关系、中美经济关系等重大问题进行了交流。

耶伦也与中共政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰会谈，就两国及全球经济金融形势、合作应对全球共同挑战、彼此关心的经济领域问题等深入交换意见。不具名的财政部负责人形容说，“相关会见会谈坦诚、务实、深入，具有建设性”。

中国财政部负责人称，中方在会见会谈中指出，健康稳定的中美关系不仅有利于两国，也有利于世界的和平与发展。希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行、共同努力，将两国元首峇厘岛会晤共识转化为实际行动，推动中美关系早日重回正轨。

在中美经济和全球共同挑战方面，中方在会见会谈中说明了中美经济关系互利共赢的本质。中美经济结构互补、经贸往来密切，形成了巨大共同利益，两国经济关系的本质是互利共赢。

中方认为，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，是增益而不是风险。中美加强合作是两国的现实需求和正确选择。美方表示，其不寻求对华“脱钩”，世界前两大经济体脱钩对两国都是灾难性的，也会给世界带来不稳定。美方无意强迫各国选边站队，使世界经济碎片化。

其次，中方要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。财政部负责人说，近年来，美方出台一系列对华经济制裁打压措施，损害了中国市场主体的正当权益，破坏了两国关系的民意基础。在会见会谈中，中方再次重申了在取消对华加征关税、停止打压中国企业、公平对待两国双向投资、放宽对华出口管制、取消涉疆产品禁令等问题上的关切，希望美方切实采取行动，回应中方在两国经济关系中的重大关切。

三是阐明了中方关于健康经济竞争的立场。中方认为，实现健康的中美经济关系，必须充分尊重各方正当发展权益，按照市场经济原则和世贸组织规则开展良性竞争。中国始终致力于加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。依法保护产权和知识产权，维护企业合法权益，对包括外资企业在内的各类市场主体一视同仁、公平对待。中国实现经济快速发展，也为世界经济增长作出积极贡献。差异不应成为产生隔阂的理由，而恰恰是加强沟通和交流的动力。

四是展现了中方对合作应对全球性挑战的积极意愿。当前全球宏观经济金融稳定、气候变化、债务问题等全球性挑战日益严峻。有效应对解决全球性挑战离不开中美协调合作，这符合两国的共同利益，也有利于增进世界人民的福祉。

财政部负责人最后说，在耶伦访华期间，双方一致同意按照两国元首峇厘岛会晤重要共识，后续保持中美经济领域的高层交往和各层级沟通交流。