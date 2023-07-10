环时社评称希望耶伦表态不只是“美式”

中国官媒《环球时报》发表社评称，虽然美国财政部长耶伦在访华行程中有不少积极表态，但如果只是满足美国的地缘政治胃口、而中国只能无条件配合的“美式健康”，“无论多么美好的设想和愿望都只会成为空中楼阁”。

《环球时报》星期天（7月9日）深夜发表题为《希望耶伦的“健康竞争”，不只是“美式”的》的社评。文章写道，中国政府多位高级官员会见了耶伦团队。中方形容相关交流是“深入、坦诚、务实”的，认为会谈“具有建设性”，美方也使用了“坦诚、建设性和全面”等词语。

“应当说，双方的表述比较接近，这可能预示着接下来两国更多的良性互动，外界舆论也普遍认为中美‘迈出积极一步’。”

文章说，在中美关系“冰冻三尺”的背景下，这一次的高层互动呈现出一些新的特点。一是这趟行程将近四天，这样长的时间在近年来是不多见的，它反映出双方经贸团队的确“有很多问题要沟通”。二是以专业精神主导双方的交流，从美方的表述来看，这可能是近年来美方意识形态色彩最为淡化、双方交流总体务实理性且氛围也较好的一次访问。三是双方都展现出落实元首共识的共同意愿，这也是最重要的一点。

文章认为，耶伦在这次访问中有不少积极表态，这些元素综合起来给了外界一定的积极预期，然而这样的预期又像风中的烛火一样，不仅微弱而且存在不确定性。

文章写道，实事求是地说，对中美关系而言，外界的整体悲观预期并没有改变，认为耶伦的访问几乎不会改变两国经济关系的轨迹，也难以推动中美关系的实质性改善。外界更倾向于认为，华盛顿以遏制、打压为主的对华政策方向没有实质性转变，美方在经贸领域泛安全化的做法也没有改变。这一点不仅是中国人这样看，国际社会也普遍这样认为。

文章说：“比如，耶伦多次提到两国之间‘健康的经济竞争’，而不是‘赢家通吃’。这听起来当然不错，但关键在于，如何定义‘健康的竞争’？是只满足美国的地缘政治胃口、而中国只能无条件配合的‘美式健康’，还是双方在相互尊重、和平共处、合作共赢的原则指导之下进行真正健康的互动？中美关系的最大病根就在于，华盛顿的对华认知生病了，如果不解决‘第一颗纽扣’的问题，无论多么美好的设想和愿望都只会成为空中楼阁。”

文章强调，华盛顿这些年的做法严重挫伤了外界对中美关系的信心，以至于现在它无论说什么，都很难取信于人。对于这一点，文章认为只有华盛顿的实际行动才能改变。