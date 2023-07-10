中国发改委再次召开座谈会与百度等民企沟通

中国国家发展改革委召开多场与民营企业的交流机制座谈会，听取民企发展情况和面临的问题。

据中国发改委官网星期一（7月10日）发布的新闻稿，发改委主任郑栅洁当天再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，听取民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。

新闻搞称，此次座谈会邀请了百度集团、隆基绿能、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等企业，兼顾了大、中、小型不同规模，覆盖了东、中、西部不同地区，听取来自各方面的真实情况。

郑栅洁说，民营企业对宏观政策的具体感受和结合自身发展实际提出的政策建议，是发改委研究制定宏观政策、开展宏观调控的重要参考。通过听取民营企业的真实声音、了解来自基层一线的准确情况，有助于及时对现行政策的实施效果进行客观评估，推动完善宏观政策举措。

他承诺，对于企业提出的具体诉求，发改委将积极协调有关方面抓紧推动解决；对于宏观层面的政策建议，将会同有关方面认真研究论证，视情完善或出台相关政策。

新闻稿还说，中国发改委其他负责人员和相关司局近期也在外出开会调研期间，组织召开了多场民营企业座谈会，广泛听取民营企业家的真实想法，认真研究企业提出的困难问题和意见建议。

下一步，发改委将持续完善与民营企业沟通交流机制，选取不同行业、不同规模、不同区域有代表性的企业，深入了解企业经营发展真实情况，听取意见建议，有针对性地解决企业提出的具体诉求，切实履行好宏观管理和经济综合协调部门职责，为民营企业等各类所有制企业发展营造良好的政策环境。