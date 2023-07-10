中国与所罗门群岛签署警务合作协议

中国和太平洋岛国所罗门群岛的关系持续深化，两国签署了多份文件，当中包括一项新的警察合作协议。

据法新社报道，所罗门群岛总理索加瓦雷星期一（7月10日）在北京人民大会堂与中国总理李强举行会谈，双方之后签署九份文件，包括有效期至2025年的警务“实施计划”。报道没有披露该计划的信息。

此外，两国还签署了今年在所罗门群岛举行的太平洋运动会“体育技术援助项目”的协议，北京正在为该运动会建造主场馆。

李强表示，过去四年中所关系发展“硕果累累”。他补充说，所罗门群岛转而与北京建交的决定是“顺应时代潮流的正确选择”。

所罗门群岛在2019年与台湾断交后改与中国大陆建交，并在去年与中国签署双边安全协议，引起美国、澳大利亚和新西兰的不安。

索加瓦雷则对李强说，中国的发展经验有很多地方值得被所罗门群岛学习。

索加瓦雷星期天（7月9日）抵达中国访问。他预计将在中国逗留一个星期，期间将为该国驻华大使馆主持开幕仪式，与中国企业会面，并访问中国经济发达省份江苏省和广东省。

另据路透社报道，索加瓦雷上星期五（7月7日）在纪念所罗门群岛从英国独立45周年的演讲中指出，大国正在该区努力争夺影响力，但他更关注所罗门群岛的基础设施发展。

他说：“我们希望保持中立，因为偏袒任何一方不符合人民和国家的利益。我们的国家利益就是发展。” 他补充说，首都霍尼亚拉以外岛屿，对基础设施的需求十分迫切。