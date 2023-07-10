中国加强对自媒体管理 强调确保信息真实性等

中共中央网信办发布通知，要求从多方面加强对自媒体的管控力度，包括加强信息真实性管理、限制违规行为获利、加大对“自媒体”所属MCN机构管理力度，以及严格违规行为处置等。

中国国家互联网信息办公室“网信中国”微信公号星期一（7月10日）发布网信办关于加强自媒体管理的通知，强调要压实网站平台信息内容管理主体责任，健全常态化管理制度机制，推动形成良好网络舆论生态。

通知共包括13项加强管理的方法，分别是：严防假冒仿冒行为、强化资质认证展示、规范信息来源标注、加强信息真实性管理、加注虚构内容或争议信息标签、完善谣言标签功能、规范账号运营行为、明确营利权限开通条件、限制违规行为获利、完善粉丝数量管理措施、加大对“自媒体”所属MCN机构管理力度、严格违规行为处置，以及强化典型案例处置曝光。

针对自媒体资质，通知要求，网站平台应当强化注册、拟变更账号信息、动态核验环节账号信息审核，防止自媒体假冒仿冒行为。对账号信息中含有党政军机关、新闻媒体、行政区划名称或标识的，必须人工审核；对从事金融、教育、医疗卫生、司法等领域信息内容生产的自媒体，网站平台应当进行严格核验，并在账号主页展示其服务资质、职业资格、专业背景等认证材料名称，加注所属领域标签。对未认证资质或资质认证已过期的自媒体，网站平台应当暂停提供相应领域信息发布服务。

在确保信息真实性方面，通知要求，网站平台应要求自媒体在发布涉及国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时，准确标注信息来源，并在显著位置展示；使用自行拍摄的图片、视频的，需标注拍摄时间、地点等相关信息，使用技术生成的图片、视频的，需明确标注系技术生成；引用旧闻旧事的，必须明确说明当时事件发生的时间、地点。

网站平台也要求自媒体对其发布转载的信息真实性负责，并强调自媒体发布信息不得无中生有，不得断章取义、歪曲事实，不得以拼凑剪辑、合成伪造等方式，影响信息真实性。

此外，若自媒体发布含有虚构情节、剧情演绎的内容，网站平台应当要求其以显著方式标记虚构或演绎标签。若所发内容涉及公共政策、社会民生、重大突发事件等领域谣言，网站平台也应及时标记谣言标签，并在特定谣言搜索呈现页面置顶辟谣信息。

在自媒体账号运营方面，通知要求，网站平台应严禁个人或企业操纵自媒体账号矩阵发布传播违法和不良信息，应要求自媒体依法依规开展账号运营活动，不得集纳负面信息、翻炒旧闻旧事、蹭炒社会热点事件、消费灾难事故等，并加强自媒体账号信息核验，防止被依法依约关闭的账号重新注册。

针对自媒体所属MCN（Multi-Channel Network）机构，通知要求，网站平台应当健全MCN机构管理制度，对MCN机构及其签约账号实行集中统一管理，在自媒体账号主页，以显著方式展示该账号所属MCN机构名称。此外，对于利用签约账号联动炒作、多次出现违规行为的MCN机构，网站平台应当采取暂停营利权限、限制提供服务、入驻清退等处置措施。

在违规行为处置方面，通知要求，网站平台应及时发现并严格处置自媒体违规行为。对制作发布谣言，蹭炒社会热点事件或矩阵式发布传播违法和不良信息造成恶劣影响的自媒体，一律予以关闭，纳入平台黑名单账号数据库并上报网信部门；对转发谣言的“自媒体”，应采取取消互动功能、清理粉丝、取消营利权限、禁言、关闭等处置措施；对未通过资质认证从事金融、教育、医疗卫生、司法等领域信息发布的“自媒体”，应采取取消互动功能、禁言、关闭等处置措施。

此外，网站平台应加强违规自媒体处置和曝光力度，开设警示教育专栏，定期发布违规自媒体典型案例等，警示自媒体做好自我管理。

今年5月，中国官方在对互联网上涉嫌传播虚假信息、非法牟利、假冒官方和新闻机构等问题进行两个月的调查后，永久关闭了6万余个自媒体账号，并删除141万条社交媒体信息。