港中联办主任郑雁雄：香港总能在变局中崛起

香港中联办主任郑雁雄认为，香港总能在世界变局崛起，“世界有变数，香港有着数”，相信未来香港将有更广阔的发展空间。

据《星岛日报》报道，郑雁雄星期一（7月10日）出席《信报》50周年“未来香港高峰论坛”致辞时说，挑战与机遇并存，机遇大于挑战，回顾过去香港每次崛起，都是在世界变局中实现的：“世界有变数，香港有着数。世界有变局，香港有新局。”

郑雁雄认为，香港发展史就是在“适变、应变、求变”中实现自我超越的历史，相信未来香港将有更广阔的发展空间。他指香港人不惧怕改变，形容港人敏锐、懂得捕捉商机、敢拼搏。他也说，在中国式现代化发展中，香港作为超级联系人的角色，能突显强国建设，并获取国家发展红利。

郑雁雄也提到，新一届港府管治团队团结社会各界及市民拼经济，展现良政善治，经济社会重现生机，并指今年七一市面一片祥和，有浓厚节目氛围，“我们熟悉、可爱的香港回来了。”

另一方面，香港特首李家超也在论坛致辞中提到，截至上月底，香港输入人才计划收到的申请突破10万宗，是每年输入3万5000人才目标的三倍，充分证明香港对世界人才的吸引力。

李家超也说，虽然地缘政治风险和环球经济环境改变，香港难免受波动影响，但香港有“一国两制”优势，多年来建立稳健金融体系，国际金融中心地位屹立不倒，并获国际认同。