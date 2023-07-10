中国推出电视剧《我的中国芯》

中国新推出的一部电视剧，讲述了一家初创公司如何杀出重围，开发先进芯片制造技术的故事；但与现实情况不同的是，多国以出口管制措施让中国对这些技术不得其门而入。

这部剧集的中文名称为《我的中国芯》，也可以理解为“我的中国心”，因为芯片的“芯”和“心”在中文发音相同；英文名称则是“The Best Chip”，如果以中文直译，名称是“最好的芯片”。

据彭博社报道，星期一（7月10日）起在视频平台优酷播出的《我的中国芯》，在预告片中以一段英文开头：“即日起，全面禁止向中国销售先进光刻机。”

对于《我的中国芯》的开播，有中国网民开玩笑说：“看这些剧不尴尬吗？”但也有网民说：“还蛮喜欢这个题材的，让我们一起了解科研人员的不容易”“这部剧也说明了中国在芯片研发的不易啊，尤其在美国限制下，大家要多多支持。”

在中美不断升温的科技贸易战下，荷兰政府6月底已宣布对部分先进半导体制造设备实施新出口管制措施，意味着荷兰半导体设备制造巨头阿斯麦（ASML）必须获得许可证，才能把部分型号的深紫外线光刻机（DUV）卖给中国。该措施将在9月1日生效。

阿斯麦是全球半导体光刻机厂商龙头，其制造的光刻机是半导体供应链中最重要的环节之一。在这之前，阿斯麦最精密的机器极紫外光刻机（EUV）已被限制运往中国。

美国去年10月出台措施，限制美企对华出口半导体制造设备，旨在遏制中国芯片产业的发展。美国在今年1月与荷兰和日本达成协议，进一步扩大对中国出口先进半导体制造机器的限制。