中国外交部：美国才是存在错误扣押的一方

针对美国指中国正在扩大对外国公民和企业安全审查，且存在出入境禁令和错误拘押一事，中国外交部回应称，相关安全审查是基于法律和事实作出的，并指美国以各种借口对中国公民入境美国设置障碍。

美国国务院官网的旅行指南中，中国大陆被归为第三级“重新考虑”，理由是当地法律执行随意，包括可能通过非透明流程向外籍人士发出出境禁令，以及可能被错误拘留的风险等。

据中新社报道，中国外交部发言人毛宁星期一（7月10日）在例行记者会上回应上述事件时表示，中国是法治国家，有关部门对外国企业依法进行安全审查的决定是基于法律和事实作出的。

毛宁强调，中国欢迎各国公民和企业来华旅游经商，并依法保障他们在华的安全和合法权益，包括出入境自由。

毛宁话锋一转，谴责美国近年来以各种借口对中国公民入境美国设置障碍、滋扰盘查。同时，赴美中国留学生被拒绝入境并遭遣返的事情也常有发生。

毛宁举例说，美国在2021年拒签了至少2000多名学习科学、技术、工程和数学专业的中国留学生签证。去年1至10月中国赴美留学生签证数量同比下降38%。

她还说，美方恶意抹黑中国追逃追赃工作，不惜动用司法手段起诉拘押中国公民和在美华人，还在芬太尼问题上，钓鱼执法起诉中国实体和个人。

毛宁也敦促美国尽快纠正错误做法，停止干扰中美各领域务实合作，同时停止对中国企业和公民任意拘押、非法滥诉，切实保护中国在美企业和公民的正当合法权益。