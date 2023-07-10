胡锡进：股价涨跌应成上市国企负责人考核指标之一

高调进入中国股市两星期后，中国资深媒体人、官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文说，股价涨跌情况应成为上市国企负责人的考核指标之一。

胡锡进星期一（7月10日）在微博发文说，当天在企业征信查询网站“企查查”上，环球网的商业注册发生变更，显示他不再担任职务，为退休手续补上了重要一环。他说，这让他想起，此前在任上时，每年都有当年国有资产保值增值和实现利润的指标，并相信中国所有正规企业负责人都面临这样的指标。

胡锡进写道：“然而，我接触过很多大国企负责人和高管，从没听说过有需要承担保持股价和公司市值的考核指标。我觉得，是否应该做些研究，把这样的指标也纳入对国有企业负责人的考核系统呢？”

他继而分析，在A股中，贡献了大部分利润的国企数量占了26%，认为虽然股民们无权任命那些国企负责人，但是持有那些国企股票的股民是什么态度，应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。

胡锡进写到，除了各地的国资委，股民也应有他们主人翁的相应权重。他认为，那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保上交利润，但他们同时也应该对股民的利益负责。如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨，大家很失望、生气，那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。“他们不应光唯国资委这个“上”，他们也应该对股民们的态度保持一份敬畏。”

不过，胡锡进也说，相信要做到这样应该挺复杂的，因为股价不完全与企业的经济效益挂钩，所以股价怎样的波动属于正常，怎样的波动属于不正常，应该给企业负责人扣分或者加分，这要做出非常合理、有助于激励国企负责人的安排，而且有罚就该有赏。

他最后总结这几天的感悟说，虽然这样做不容易，但是我觉得这个思维应当尽快建立起来，逐渐摸索。

胡锡进在6月26日宣布进军中国股市，第二天（27日）称首日盈利104.7元，实现“开门红”。然而，胡锡进在炒股第三天，便在连续两日盈利后由盈转亏，当天从前一日盈利200多元变成此刻倒亏300多元。