港律政司斥两名被通缉律师严重违反专业守则

香港律政司司长林定国就被通缉的郭荣铿和任建峰两名律师的专业失当行为，向香港大律师公会和香港律师会正式投诉。

据香港中通社报道，林定国星期一（7月10日）说，两人利用香港大律师及律师的身份，企图增加可信性及权威性，抹黑香港司法制度及法治、诋毁香港的法官及检控官，推动和支持境外对中国及香港特区特别是香港特区司法和检控人员作出制裁。

林定国称，郭荣铿和任建峰的行为损害香港特区司法制度及整体利益，有违作为大律师及律师的基本操守，行为极为不当。作为妥善执行司法工作和维护法治的公众利益守护者，必须维护香港的法治及司法公义，责无旁贷。

林定国称，两人作为香港法律界的一员，不单以失实指控攻击香港的司法制度，郭荣铿更鼓吹要破坏香港的金融制度，意图干扰法官依法审理国安案件；任建峰甚至提出和支持制裁法官和检控官，更以制裁其家人为胁迫。此等行为公然践踏公义，更会损害每一名香港特区市民的福祉，实属不能接受。

林定国称，郭荣铿和任建峰的行为涉嫌严重违反作为法律执业者的重要专业守则和道德，尤其是维护其所属专业的名誉和尊严的责任。他们的行为令业界的声誉受损，并影响外界对香港特区司法制度和法治的信心。

香港警务处国家安全处7月3日通缉八名潜逃海外的涉嫌违反香港国安法人士，每人悬红100万港元（约17.17万新元）。八名被通缉者包括任建峰、袁弓夷、郭凤仪、郭荣铿、许智峰、蒙兆达、刘祖廸、罗冠聪。