英媒：中国拟收紧生成式人工智能服务内容审查

知情人士透露，中国政府计划加强对生成式人工智能生成内容的管制和审查。

英国《金融时报》星期二（7月11日）引述两名知情人士报道，中国互联网信息办公室计划收紧今年4月份出台的人工智能监管法规草案，要求科技公司在对外发布生成式人工智能系统前，必须取得中国监管机构的批准。

中国网信办今年4月公布的人工智能服务管理办法草案中，要求科技公司在对外发布产品后的10天内向中国政府注册。不过，拟议中的新规移除了这10天的缓冲期。

报道称，中国政府收紧上述措施，旨在鼓励中国国内科技公司在开发人工技术与控制生成内容审查之间取得平衡。上述新规最快会在本月内纳入条例草案中。

一名熟悉中国网信办的知情人士称，如果中国政府希望对人工智能系统生成的内容有完全的控制权，就将要求所有科技公司在对外发布产品前，先获得中国当局的批准。

但这名知情人士也说，监管措施必须避免扼杀人工智能领域的技术发展，因此中国政府对此仍“摇摆不定”。

根据中国网信办今年4月公布的条例草案，生成式人工智能服务的生成内容应当体现社会主义核心价值观，不得含有颠覆国家政权、推翻社会主义制度、煽动分裂或破坏国家统一、宣扬恐怖极端主义、民族仇恨、可能扰乱经济及社会秩序等内容。

草案也规定企业须确保内容真实准确，采取措施防止生成虚假信息；禁止非法获取、披露、利用个人信息和隐私和商业秘密。用户方则须依法提供真实身份信息等。