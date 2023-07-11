中国国航航班剧烈颠簸两人伤 亲历者：有乘客空服被甩至舱顶

中国国航一航班在飞行途中出现剧烈颠簸，亲历者称有乘客和空服被甩到舱顶。国航随后证实航班在飞行过程中突遇晴空颠簸，一名旅客和一名空乘受伤。

据澎湃新闻报道，出现剧烈颠簸的国航CA1524航班星期一（7月10日）15时24分从上海虹桥机场起飞，17时17分降落于北京首都机场。执飞该航班的飞机机型为空客A330。

事件发生后，#CA1524颠簸#的话题也冲上微博热搜。

中国地质大学（北京）副教授邢立达在微博讲述了自己星期一乘坐CA1524航班的经历，“下午这飞机坐得主打一个惊吓，空姐和乘客有被甩到顶面，空姐护着乘客，但还是都受了伤。”

邢立达告诉澎湃新闻，第一次小颠簸前，有不少乘客起身用洗手间，之后机组人员提醒乘客系好安全带，一些乘客也陆续回到座位上。但十多秒后，就出现一次非常强烈的、下坠的感觉，很强的失重感，“现场大家都在尖叫，还看到当时枕头和矿泉水瓶掉了一地，也有手机掉在了地上。”

邢立达说，乘客和空服被抛向舱顶时，自己的座位就在附近，乘客是一名40岁左右的女性，空姐当时护着乘客，胳膊也流血了，腰也扭了。“天花板顶面被撞得露出了管线，‘出口’标志还掉到了我的脚下。”

邢立达还说，飞机第二次剧烈颠簸结束后就恢复正常飞行，后续没有再遇到颠簸。两次颠簸时，机组人员都有提示系安全带，但机组人员并未说明剧烈颠簸原因。

资深机长陈建国根据网友描述的情况分析，客机发生剧烈颠簸可能是因为客机进入晴空颠簸，或是飞机进入浓积云或积雨云。晴空颠簸是因为外界大气气流比较紊乱，但目前还无法用飞机机载雷达探测。 而在浓积云或积雨云这些云系中会有强对流，飞机飞越或飞入其中时，会发生强烈颠簸。

国航星期二（7月11日）在微博回应称，CA1524航班在飞行过程中突遇晴空颠簸，机组和乘务组按程序处置，全力维护旅客安全，在此过程中一名旅客和一名空乘受伤。航班落地后，国航已安排专人陪同受伤旅客和空乘前往医院治疗。

国航微博还说：“我们对受伤旅客和员工表示关怀和慰问，国航将一如既往地做好安全运行和服务工作，感谢广大旅客的关心和支持。”