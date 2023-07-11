柯文哲回应郭台铭并购民众党：怕到不敢接电话

台湾民众党总统参选人柯文哲称，对于鸿海创办人郭台铭提出并购民众党一事，他“怕到不敢接电话”。

据台湾中央社报道，柯文哲星期一（7月10日）接受锋灿传媒网络节目专访时，谈及2024台湾总统选举及选举规划等议题。

针对郭台铭曾扬言要并购民众党，柯文哲说，他不敢去找郭台铭，郭台铭打电话来，他也不敢接；郭台铭说要并购民众党，要怎么接这个电话，“看到就吓到，怕到不敢接电话”。

但柯文哲也说，郭台铭策略很多，以并购国民党为优先，第二选项是并购民众党，第三才是独立参选总统。他认为，这种策略在商业上可行，但“在政治上实在是太奇怪”。

柯文哲也在访谈中评价国民党总统参选人侯友宜，称“他真的没有准备好”。柯文哲提及自己访美，说出发前就先读书读一个月。

对于若当选总统后的行政院长人选，柯文哲说，他比较喜欢企业界人士，觉得前行政院副院长林信义就不错，可以用企业精神领导政府；过去的行政院长、总统大部分是法律系出身，他认为不要找学者，应找企业界人士。

侯友宜6月出席一个台湾本土游戏公司活动时也曾表达对郭台铭并购民众党的想法。他当时说，政治跟商场不太一样，政治固然有世俗一面，但也有理想一面，若政党合作用并购形容，“天哪，这个一听大家就吓到了”。