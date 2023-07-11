赖清德：总统走入白宫是台湾政治目标

民进党总统参选人、台湾副总统赖清德星期一（7月10日）说，2024年台湾总统选举是中南海和白宫的选择，台湾不放弃持续走入世界，“若台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就达成了”。

据台湾《联合报》报道，赖清德星期一在民进党中央党部接见“宜兰旅外乡亲挺赖清德后援会”并致辞。赖清德说，无论是面对国民党或北京政府，民进党的方向都是希望“走入世界、迈向未来”，用更宽广胸襟去面对这个世界。

他说，台湾总统蔡英文这几年来的领导，国际社会对台湾非常重视，一方面是俄乌战争，另一方面是因为中国大陆的强势崛起，促使全世界关心台湾、支持台湾。从近几年各国访问团争相来访、晋见总统，言谈之中充分感受到大家对台湾的重视，台湾在印太区域及全球产业供应链的重要性，都得到国际的肯定，“因此我们要开放心胸、拿出勇气和志气，继续向前走”。

赖清德说，“在蔡总统的领导下，我们与白宫接近了”，未来自己所领导的台湾，也是朝这个方向持续走近。虽然何时可以走到白宫还不知道，也没有人可以预料，但这个方向绝对不会改变，这是台湾长久的目标。

赖清德表示，“台湾不放弃持续走入世界，朝向白宫这个方向，这是我们对台湾社会不悔的承诺”。从李登辉、陈水扁、蔡英文总统一棒接一棒，接续到他，甚至之后的总统，就是持续在这条路前进；“机会若好，我们就走大步，若困难增加，我们也要向前走，走小步也会到，我们要有这样的志气和抱负。所以，当我们可以走到白宫，台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。”