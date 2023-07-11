邓炳强致函美媒 批港前议员许智峰是“没有信誉的骗子”

香港保安局长邓炳强致函美国《华尔街日报》，批评前香港立法会议员许智峰是“没有信誉的骗子”，并重申港府将尽一切所能将潜逃犯缉拿归案。

《华尔街日报》星期天（7月9日）刊出被港府悬红通缉许智峰的文章。文章抨击香港和北京中央政府为了让自己禁声而颁出通缉令，并呼吁西方国家领导人向港府施压“停止骚扰海外民运人士”。

对此，邓炳强星期一（10日）致函《华尔街日报》，指许智峰的文章是通过错误信息和谎言，对港府及中国的公然侮辱。他形容许智峰是“没有信誉的骗子（a liar without credibility）”，通过提供虚假文件以逃避保释，欺骗法庭，而此次他也“试图通过虚假声明来粉饰自己所做的所有恶行”。

邓炳强重申，危害国家安全是一种非常严重的犯罪行为，任何国家都不会袖手旁观危害国家安全的行为和活动；而许智峰多次鼓吹“台独”“港独”，以图推翻中国宪法确立的制度，并在社交媒体上发帖，敦促外国实施制裁，以及其他针对中华人民共和国和香港特别行政区政府的敌对活动。

他强调，香港执法机构包括根据国安法采取的一切执法行动，都是有证据、严格依法办事，与有关方面的背景和政治立场无关。他重申没有人可以凌驾于法律之上，港府将尽一切努力，采取一切必要措施，将涉嫌犯罪的潜逃者绳之以法。

香港警方国安处上星期一（3日）对八名涉嫌违反《香港国安法》且潜逃在外的民运人士进行悬红通缉，其中包括自2021年起旅居澳洲的许智峰。