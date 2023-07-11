台湾万安防空演习于7月24日至27日举行

台湾国防部宣布，今年度万安演习将与台军的汉光演习实兵操演同步展开，于7月24日至27日进行。

综合台湾《上报》《自由时报》报道，今年度“万安46号防空演习”将与汉光演习实兵操演同步进行，以验证各项防空整备作为，策进防空机制运作与效能，降低空袭损害。

根据台湾国防部规划，四天演习将分别依序在台湾本岛北部、南部、东部及离岛地区和中部进行。

台湾全民防卫动员署人力动员处长朱森村星期二（7月11日）在记者会上介绍，演练期间地方政府将于下午1时30分至2时施放30分钟防空警报，进行疏散避难及交通管制等演练。随后，下午2时至2时半将额外进行“灾民收容救济站”开设及灾害救援演练。

朱森村说，本次演习将着重于防空疏散避难及灾民收容救济，其中防空疏散避难是由22个地方政府各选一个乡、镇、市、区，验证“车停，人就近疏散”及“实际进入防空疏散避难设施”，使民众养成听闻警报立即避难的观念。

演习期间车辆听闻防空演习警报时，驾驶人须靠边停在安全处下车，车上人员须依警察及民防值勤人员引导，就近进入防空疏散避难设施。

台湾国防部去年首次在万安演习中验证“车停，人就近疏散”加强版疏散演练，以贴近战时情境。

针对演习警报解除后另设30分钟的灾害救援演练，朱森村解释，这是由22个地方政府各开设一处灾民收容救济站，整合地方政府、慈善机构、团体及热心志工，并盘点各项住宿、水电及物资等资源，强化灾民收容救济量能。

朱森村强调，各级政府机关、学校、团体、公司须配合演练，若违反规定可被判处3万元（新台币，下同，约1248新元）以上或15万元以下罚款。