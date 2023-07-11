上海静安区区委书记走访贝恩公司上海办公室

美国咨询企业贝恩公司称，上海市静安区委书记于勇走访了该公司在上海的办公室。在多家在华外企被突击检查后，此举被视为是在缓解在华外企的担忧情绪。

贝恩星期一（7月10日）在微信公众号发表一份声明说，于勇上周三（7月5日）到贝恩的办公室走访调研，与贝恩公司中国区总裁、全球董事会成员韩微文进行座谈交流。于勇除了听取该公司的经营情况汇报，还就未来战略规划展开探讨。

根据声明，于勇说，静安区始终坚持国际化发展方向，大力实施全球服务商计划，将专业服务业列入重点发展产业。他称，未来静安区将坚持企业为本，一如既往地做好企业服务，营造一流的营商环境，为企业发展保驾护航。

韩微文则向于勇说明了贝恩公司目前的公司规模和核心业务，并说贝恩公司未来将通过四大抓手来扩大公司在中国的业务发展，包括加强全球化、本地化、运营优化和数字化。

韩微文说，多年来，在静安区不断创新改革、完善营商环境、服务企业的大力支持下，贝恩公司在加快自身发展的同时，还致力于推动区域经济发展和建设。他称，上海是中国对外开放的高地和窗口，静安区在吸引高质量外资外企方面一直走在前列，多年来静安区不断优化的营商环境让贝恩公司对未来发展充满信心。

贝恩公司今年4月称，中国警察突击搜查贝恩在上海的办事处，并对员工进行问话。当时还有多家咨询公司同样遭到中国警方的突击搜查，令在华美企担忧在中国运营企业的风险在不断加剧，导致大量外资撤离。

美国《华尔街日报》报道称，于勇走访贝恩公司，似乎是为了缓解在华外企日益加剧的担忧情绪。