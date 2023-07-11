上海静安区区委书记走访贝恩公司上海办公室

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更新 / 2023年7月11日 12:35 PM
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发布 / 2023年7月11日 12:21 PM
上海市静安区区委书记于勇走访了美国咨询企业贝恩公司位于上海的办公室。（“贝恩公司”微信公众号）
上海市静安区区委书记于勇走访了美国咨询企业贝恩公司位于上海的办公室。（“贝恩公司”微信公众号）

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美国咨询企业贝恩公司称，上海市静安区委书记于勇走访了该公司在上海的办公室。在多家在华外企被突击检查后，此举被视为是在缓解在华外企的担忧情绪。

贝恩星期一（7月10日）在微信公众号发表一份声明说，于勇上周三（7月5日）到贝恩的办公室走访调研，与贝恩公司中国区总裁、全球董事会成员韩微文进行座谈交流。于勇除了听取该公司的经营情况汇报，还就未来战略规划展开探讨。

根据声明，于勇说，静安区始终坚持国际化发展方向，大力实施全球服务商计划，将专业服务业列入重点发展产业。他称，未来静安区将坚持企业为本，一如既往地做好企业服务，营造一流的营商环境，为企业发展保驾护航。

韩微文则向于勇说明了贝恩公司目前的公司规模和核心业务，并说贝恩公司未来将通过四大抓手来扩大公司在中国的业务发展，包括加强全球化、本地化、运营优化和数字化。

韩微文说，多年来，在静安区不断创新改革、完善营商环境、服务企业的大力支持下，贝恩公司在加快自身发展的同时，还致力于推动区域经济发展和建设。他称，上海是中国对外开放的高地和窗口，静安区在吸引高质量外资外企方面一直走在前列，多年来静安区不断优化的营商环境让贝恩公司对未来发展充满信心。

贝恩公司今年4月称，中国警察突击搜查贝恩在上海的办事处，并对员工进行问话。当时还有多家咨询公司同样遭到中国警方的突击搜查，令在华美企担忧在中国运营企业的风险在不断加剧，导致大量外资撤离。

美国《华尔街日报》报道称，于勇走访贝恩公司，似乎是为了缓解在华外企日益加剧的担忧情绪。

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