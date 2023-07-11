夏宝龙任中共中央港澳办主任

新组建的中共中央港澳工作办公室领导成员出炉，中国国务院港澳办主任夏宝龙出任中央港澳办首任主任，中共河南省委副书记周霁任常务副主任。

据“国务院港澳事务办公室”微信公众号消息，中共中央港澳工作办公室星期二（7月11日）上午召开会议，中央港澳工作办公室主任夏宝龙主持会议并讲话。

此外，中央港澳工作办公室常务副主任周霁（正部级）、中央港澳办副主任郑雁雄、郑新聪、杨万明、王灵桂，中央纪委国家监委驻中央港澳工作办公室纪检监察组组长施克辉，中央港澳工作办公室室务会成员向斌出席会议。

此前，夏宝龙为国务院港澳办主任、党组书记，周霁为河南省委副书记、政法委书记，郑雁雄为香港中联办主任，郑新聪为澳门中联办主任，杨万明、王灵桂为国务院港澳办副主任、党组成员，施克辉为中央纪委国家监委驻国务院港澳办纪检监察组组长、国务院港澳办党组成员，向斌为国务院港澳办党组成员。

中国官方今年3月公布党和国家机构改革方案，将组建中央港澳工作办公室，不再保留单设的国务院港澳事务办公室，以强化中共对港澳事务的全面领导。

夏宝龙今年71岁，2003年在浙江任职期间曾是当时主政浙江的习近平的副手。2017年曾因年龄问题退居二线，转任人大常委会环境与资源保护委员会副主任委员，但一年后当选为全国政协副主席兼任秘书长，跃升副国级。

香港2019年爆发反修例风波，中国国务院于2020年2月宣布夏宝龙兼任国务院港澳事务办公室主任，成为继香港回归首任港澳办主任廖晖后，第二个执掌港澳办的副国级官员。

此次担任中央港澳办常务副主任的周霁现年59岁，湖北襄阳人，曾长期在湖北工作，历任十堰市市长、十堰市委书记，湖北省委常委、宜昌市委书记。2020年，周霁转任河南省委常委、常务副省长，后来担任省委副书记、政法委书记等职。