国民党中常委拟连署要求党中央整合最强候选人

由于国民党总统参选人侯友宜民调持续低迷，有传出国民党中常委计划在星期三（7月12日）举行的中常会上提案，呼吁党中央以公平、公正、公开方式整合出一组最强总统候选人。

据台湾中央社星期二（11日）报道，国民党中常委游家富、沈智慧、周孟蓉、范成连等人拟星期三在中常会上提案连署，要求党中央确切落实以公平、公正、公开方式，执行党内、泛蓝、非绿联盟等，三阶段总统提名作业，整合出一组最强候选人，以实现下架民进党的目标。

对此，国民党高层表示，党中央本来就已按照上述三阶段提名的步骤来征召侯友宜。第一阶段党内共识的人选是侯友宜，第二阶段泛蓝整合时，就由侯友宜与鸿海创办人郭台铭进行整合，最后由侯友宜出线，此时的目标，当然就是朝第三阶段，整合所有非绿阵营的脚步在进行。

侯友宜今年5月被征召参选总统之后，民调不升反降，陷入垫底的危机。与此同时，郭台铭动作频频，被视为要独立参选总统。尽管国民党中央已多次表明不会撤换侯友宜，并祭出党纪处分警告，但党内对侯友宜参选仍有杂音，甚至有部分力挺郭台铭的中常委正私下讨论如何“换侯”。

除了中常委的上述提案，党内挺郭派据传也在酝酿于7月23日的全台党代表大会上连署提议“换侯”。

对此，一名不愿具名的中常委说，这些动作都是在为郭台铭制造败部复活的机会，但当初中常会已授权党主席朱立伦征召人选，再加上当时在中常会上提名侯友宜时，没人跳出来反对，此时又要再搞这样的动作，只会再添乱，对蓝营的团结、整合起不了作用，且正当性也会受到质疑。