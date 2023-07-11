中国山东航空星期一（7月10日）正式退市摘牌，宣告23年的上市历程走到尽头。山航由此也成为中国首家被强制退市的航空公司。

综合济南时报和北京日报7月11日报道，山航星期日下午发布关于公司股票终止上市暨摘牌的公告：公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于6月15日进入退市整理期，最后交易日为7月7日。

公告解释，山航股份在2021年度经审计期末净资产为负值，自2022年4月1日起被实施退市风险警示。今年4月29日，公司披露股票交易被实施退市风险警示后的首个年度报告显示，2022年度山航股份经审计期末净资产为-78.07亿元（人民币，下同，约-14.55亿新元），已触及深交所规定的股票终止上市情形。

山航股份的营业收入主要来源于航空客货运输业务，业绩变化符合行业发展状况。2021年，山航集团及山航股份已陷入资不抵债的困境。2020年至2022年，山航分别亏损23.82亿元、18.14亿元和69.07亿元，三年亏损超过110亿元。2023年一季度，山航营业收入38.84亿元，相当于2019年的82%，净亏损4.711亿元。

据介绍，山航是山东省第一家本土航空公司，前身系山东航空有限责任公司，总部设在济南。

作为老牌省级航司，山东航空曾辉煌一时。20世纪90年代，中国地方政府成立航空公司兴趣高涨，一批地方航空公司在此期间应运而生，其中就有深圳航空、海南航空、山东航空，还一度成为其中的佼佼者。

报道指出，让山东航空在业内更为“出圈”的是航班准点程度，其在2019年进入亚太地区大型航空公司到港准点率前十名，并在中国国内排第一；2023年2月，山航以准点率96.27%，继续位列第一名。更有网友将其称之为“闪电航空”“硬核山航”“延误险终结者”。

过去三年，疫情对航空业造成了巨大冲击，山东航空同样面临营收下降、财务压力、旅客需求减少等问题。报道引述中国民航高质量发展研究中心专家綦琦认为，山航陷入亏损，除了疫情冲击和油价暴涨的共性原因，也有自身特殊性。京沪高铁开通后，北京到济南、青岛等旅游城市间的时间缩短为1.5小时和3小时，高铁极强的可替代性展露无遗。