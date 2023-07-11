台军汉光演习首次在桃园机场进行

台湾国防部公布了汉光演习的内容，将桃园机场和台东丰年机场纳入演习场地范围，并演练如何在中国大陆封锁的情况下保持海上通道的畅通。

综合台湾《联合报》《上报》和路透社报道，台湾国防部规划从7月24日至28日在全台各作战区实施“汉光39号”演习实兵操练。四天的演习分别依序在桃园菓林地区、台东丰年机场、桃园国际机场和淡水河、八里海滩以及台北港举行。

这是台军首次在桃园国际机场等民用机场开展军事演习。其中台军将在桃园机场实行反空降演习，以预防机场遭受伞兵和直升机的空袭；台军战斗机也将在位于台东东海岸的丰年机场起降，以模拟在战时空军基地跑道被摧毁时的应对模式。丰年机场在战时将作为后备机场。

台湾国防部作计室联合作战处处长林文皇星期二（7月11日）早上在记者会上解释道，桃园机场的演习重点是反空降演习，主要是针对敌人威胁而设计；丰年机场是一个备用机场，将聚焦于战机起飞、降落和补给，以保持空中战斗力。

林文皇介绍，本次演习的目标是战力保存、海上截击与护航作战、国土防卫作战；演习规划与演练重点则包括平战转换、战力保存，整体防空作战，联合截击作战和联合国土防卫作战。

林文皇说，本次士兵操练的重点主要在于强化反制中国大陆军事威胁，并参照俄乌战争经验，秉持“处处是战场，时时做训练”的作战场景，持续精进台军联合防卫作战演练与实力。