大连万达商管所持珠海万达商管50亿股权解除冻结

中国官方披露的信息显示，大连万达商管所持珠海万达商管全部股权已解冻，总额约50.72亿元（人民币，下同，9.73亿新元）。

据澎湃新闻报道，中国国家企业信用信息公示系统星期二（7月11日）披露的信息显示，珠海万达商管星期一（10日）之前所冻结的50.72亿元股权已解除冻结。

据早前报道，珠海万达商业管理集团股份有限公司7月3日新增股权冻结信息，被执行人为大连万达商业管理集团股份有限公司，冻结股权数额50.72亿元，冻结期限自2023年7月4日至2026年7月3日，执行法院为广东省湛江市中级人民法院。

万达方面并未对此次为何被冻结股权作出回应。

报道指出，万达集团旗下近期有多家公司股权被冻结，但万达仅对此前被冻结的19.79亿股权作出过回应。

这笔股权为大连万达集团股份有限公司所持有的大连万达商业管理集团股份有限公司股权，于6月8日被冻结，执行法院为上海市虹口区人民法院。

万达集团当时发声明称，万达地产集团和某企业在长春一大型项目有合作，至今双方仍存在约10余亿元财务纠纷。被冻结的万达商管19亿股权，大幅超过双方财务纠纷金额。万达正通过法律途径申诉，有信心维护万达集团正当权益。

随着万达旗下公司股权被冻结，国际评级机构穆迪7月6日发布报告，将大连万达商业管理集团股份有限公司的公司家族评级从“Ba2”下调至“B1”。