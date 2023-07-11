港终审法院常任法官：香港“拥抱多样性” 可自主权选择争议解决方案

香港终审法院常任法官林文瀚星期二（7月11日）在一场活动中表示，香港“拥抱多样性”，让双方有自主权选择最适合自己的争议解决方案，保障其法律权利。

根据《星岛日报》报道，香港律师会“百年变局 香港商机”论坛请来前律政司司长郑若骅资深大律师、袁国强资深大律师及终审法院常任法官林文瀚等人，阐释香港为何是国际商业仲裁及国际调解首选地。

法官林文瀚说，香港“拥抱多样性”，让双方有自主权选择最适合自己的争议解决方案，保障其法律权利。他解释说，交易双方签订合同时已同意当中的条文，他们有自主权去决定在哪一个仲裁处解决商业纠纷，完全尊重他们的决定及意愿。而且仲裁可在诉讼进行期间同步持续进行，以考虑其他有效的解决方法，避免冗长的诉讼浪费时间、金钱及精力。

林文瀚说，调解的美丽之处，便是法官在过程中督导及协助双方考虑调解，分析不同调解选项的利弊，不会强制双方调解，但可让双方面对面作出有意义的讨论，找出最佳解决方法，对双方百利而无一害。

他还提到，区域法院于2018年开始案件管理过程中引入“协助和解”，以促进在民事诉讼中使用另类排解争议程序。司法机构一直鼓励诉讼各方排解争议，目前积极考虑把民事案件和解会议试验计划，推展至需处理更多民事诉讼的高等法院。

香港前律政司司长、亚洲国际法律研究院联席主席郑若骅资深大律师在同一个场合上说，仲裁作为替代诉讼纠纷的解决方案，法律效力与法庭裁决等同，投资及商业争端可采用第三者资助仲裁，提供寻求公义的途径，更可用来缓解现金流的问题。香港在CEPA框架下签署的《投资协议》，促进和保护了香港与大陆之间的投资。由于陆港两地相互执行仲裁裁决，仲裁程序当事人可在香港申请临时措施，作为伸张正义的工具，显示陆港两地的司法互助独特安排，让香港在这方面胜于新加坡。

香港前律政司司长、香港国际仲裁中心联合主席袁国强资深大律师指，香港有传统的司法诉讼程序，独立的司法机构，也有仲裁和调解的争议解决服务，更有《道歉条例》鼓励与讼方和解。而香港的仲裁和调解服务非常成熟，有强大立法框架支持，收费透明，确保公平公正，保障成本效益，比其他没有仲裁法律的司法管辖区更胜一筹。调解强调“以和为贵”又可促进和谐，双方在进行交易及签订合同前，应提早选择解决争议的方案及地方，达致“预防胜于治疗”。