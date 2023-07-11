中国高资质大学生答不出最想探索的科学问题 “颜宁之问”引关注

“若拥有你需要的所有资源，你最想探索的科学问题是什么？”深圳医学科学院（筹）创始院长、深圳湾实验室主任颜宁在一场面试中提出的问题，过去几天引起中国舆论的讨论和关注。

颜宁上星期六（7月8日）在个人微博上发文称，自己最近参加了一次博士生推免面试，能进入这一轮面试的都是中国生物医药领域所能招到的资质最好的本科生和硕士生。

在常规问答之外，颜宁向面试者提问：“假设时间来到10年后，你已经成为一名PI（Principal Investigator， 即独立带领一个实验室的博导），你拥有所需要的所有资源（优秀的科研团队、充足的经费、完善的实验设备、大把的时间），那你最想探索的科学问题是什么？换一种说法，这一辈子有什么科学问题或者技术难题，你能解答或者突破，就觉得今生无憾了？”

颜宁说，这个问题没有标准答案，但20多名面试同学没有一位的回答让她眼前一亮。

颜宁表示，自己也反思了一下是不是针对本科生问这个问题太早了，“但总期待着有一两位同学能脑洞大开地讲讲—生老病死都是生命科学研究对象，真的就没有让人发自内心想钻研的么？”

她还在微博写道：“你们有这么好的起点和支撑条件，一定要dream big & aim high（敢做梦、有目标）！”

颜宁的微博下，有网民评论认为面试不适合问这些，“被面试者会担心自己万一哪句话说的不符合您的心意或者暴露出自己某些您不喜欢的科研潜质、就被淘汰了。”也有网民评论，“颜老师是真正的人生导师”。

今年45岁的颜宁毕业于清华大学生物科学与技术系、美国普林斯顿大学分子生物学系。2007年任清华大学教授、博士生导师，成为清华最年轻教授。

颜宁在2017年5月受聘为普林斯顿大学分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授职位，2019年4月当选为美国国家科学院外籍院士，2021年4月当选为美国艺术与科学院外籍院士。

颜宁2022年11月1日在深圳全球创新人才论坛上宣布，将辞去普林斯顿大学教职，出任深圳医学科学院创始院长。本月，颜宁还当选欧洲分子生物学组织（European Molecular Biology Organization, EMBO）的外籍成员。