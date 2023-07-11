王毅将出席东亚合作系列外长会 秦刚因健康原因缺席

中国外交部宣布，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅将出席中国-亚细安外长会等系列会议。

中国外交部发言人汪文斌星期二（7月11日）在例行记者会上宣布，王毅将出席7月13日至14日在印度尼西亚雅加达举行的中国亚细安外长会、亚细安与中日韩外长会、亚细安峰会外长会和亚细安地区论坛外长会。

汪文斌说，东亚合作系列外长会是增进互信，促进合作的平台。中国期待通过此次会议更多凝聚共识，为9月东亚合作领导人会议做好政治和成果准备。

他称，中国将同地区国家一道坚定支持亚细安团结和共同体建设，进一步弘扬《东南亚友好合作条约》宗旨原则，共同维护地区规则秩序，用好区域全面经济伙伴关系全面生效契机，促进区域产业链供应链稳定畅通，妥善处理热点敏感问题，促进地区和平稳定，维护东亚合作正确方向。

据路透社报道，汪文斌还说，中国国务委员兼外长秦刚因健康问题无法出席此次的亚细安部长级会议。但汪文斌没有说明是什么健康问题。

香港《星岛日报》星期一的报道称，秦刚过去半个月没有公开露面，据悉是因为确诊冠病。但中国官方没有证实此事，汪文斌上周五（7月7日）被问及此事时也没有正面回应，只说“我并没有听说你讲的这个情况”。

据中国外交部官网信息，秦刚上次公开露面是6月25日在北京与斯里兰卡、俄罗斯和越南官员会面。