郭台铭引用三国演义 批有心人士抹黑令渔翁得利

国民党秘书长黄健庭与鸿海集团创办人郭台铭，近日就郭台铭是否承诺提名失利后出任不分区立委各执一词。郭台铭星期二（7月11日）引用《三国演义》离间计的故事，不点名批评有心人士居中挑拨、抹黑，以达到自身目的，使渔翁得利。

据风传媒报道，黄健庭日前爆料说，郭台铭今年3月曾同意如果没有获得国民党征召，愿意接受提名国民党不分区立委第一名，辅选总统和立委，争取在国民党胜选后出任立法院长。

不过，郭台铭办公室反驳，称郭台铭只考虑选总统，并要求黄健庭谨慎厘清自己的记忆。而对此，黄健庭星期天（10日）再补充道，这是他和郭台铭讨论出来的“计划B”，且两人不只讨论一次，甚至还谈到不分区排名顺位。黄健庭强调，相信郭台铭会信守承诺，不可能愿意保送民进党总统参选人赖清德当选。

对此，郭台铭星期一深夜在脸书发文，以《三国演义》中马超与韩遂因为一封涂改信件而反目成仇的故事，间接指近日有心人士的居中挑拨、抹黑，将使渔人得利，不要挑拨而断送美好的胜战。

郭台铭称，在国民党提名总统参选人之后，他仍十分关心“中华民国”与国民党的未来，因为唯有非绿阵营的整合与团结，方能下架民进党。然而，近日有心人士的居中挑拨、抹黑、扭曲，这明显是在操作非绿阵营的敌对，鹬蚌相争，将使渔人得利，他对此感到忧心与痛心。

郭台铭强调，对于国民党高层，他始终一路情义相挺、真心付出，并无任何怨言。此刻民意多数是盼望政党轮替，美好的胜战就在眼前，切莫大意失荆州。他也呼吁不必要的攻讦与捏造到此为止，盼彼此能共同努力，希冀彼此团结一心，共同呼应民意，携手对抗积腐已深的民进党政府。

郭台铭近日动作频频，被视为是要独立参选2024总统选举，国民党内部的挺郭派也酝酿要“换侯拔朱”（换国民党总统参选人侯友宜和要求党主席朱立伦下台）。普遍分析认为，如果郭台铭独立参选形成“四脚督”形势，将进一步边缘侯友宜，等同保送赖清德当选总统。