罗永浩的直播电商股“交个朋友”完成上市

继新东方的东方甄选后，中国大陆科技企业家罗永浩的直播电商概念股“交个朋友”星期二（7月11日）完成在香港上市。

综合新浪财经、界面新闻报道，港股上市公司世纪睿科星期二正式更名为“交个朋友控股”，这意味着罗永浩的“交个朋友”已走完上市最后一步。

早在今年5月，世纪睿科就已完成对交个朋友的全资收购，并拥有“交个朋友”的核心IP和相关的全部账号。这意味着交个朋友的资产已经正式注入上市公司，完成了借壳上市在程序上的必要步骤。

同月，世纪睿科发布拟改名公告，直至本月6日再次发布公告，将公司用作于联交所进行证券买卖的英文及中文股份简称分别将由“CENTURY SAGE”及“世纪睿科”更改为“BE FRIENDS HLDG”及“交个朋友控股”，并称改动将于2023年7月11日上午9时正起生效。

受改名消息提振，世纪睿科股价7月7日一度涨超20%，收涨14.67%，每股为1.72港元（下同，0.29新元），总市值为23.83亿港元。7月10日，世纪睿科早盘继续冲高，一度涨超12%。

星期二上午9时30分开盘后，交个朋友控股报1.84港元，涨幅4.55%，总市值达25.50亿港元。

罗永浩于2020年4月正式进军直播带货，“交个朋友”作为其背后的运营团队随之正式亮相。

“交个朋友”在三年间发展为抖音直播电商头部，并且拥有完善的组织管理及供应链体系，还开发了拓展代运营及海外市场新业务，成为一家有影响力的多频道网络（MCN）公司。

“交个朋友”发展壮大的同时，罗永浩也逐渐淡出公司管理层，将“罗永浩”抖音账号以签约付费获取授权的方式继续运营。

罗永浩表示将正式回归科技创投圈，将更大精力投入自己的AR创业公司“细红线”。