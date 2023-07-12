中国驻欧盟使团：反对北约“东进亚太”

针对北约集团在联合公报中称中国对北约构成系统性挑战，中国驻欧盟使团抨击北约联合公报充斥冷战思维和意识形态偏见，并表示坚决反对北约“东进亚太”。

据“中国驻欧盟使团”微信公号星期三（7月12日）消息，中国驻欧盟使团发言人以答记者问形式就北约峰会涉华内容进行表态。

发言人批评北约峰会公报连篇累牍，老调重弹，充斥着冷战思维和意识形态偏见。公报涉华内容罔顾基本事实，肆意歪曲、抹黑中国的立场和政策，中国对此坚决反对和拒绝。

发言人称，北约作为冷战产物，在历史上劣迹斑斑。在当前国际安全局势不断恶化背景下，北约作为地区性军事集团，“非但不反思自身责任，反而对他国一味指责，不断染指域外事务，制造对抗，充分暴露其虚伪本性，其扩张野心和霸权图谋昭然若揭”。

发言人称，北约在公报中反复宣称自己是“核联盟”，只会进一步加剧地区紧张，中国对此深表关切。

发言人呼吁北约顺应时代潮流，倾听国际社会求和平、谋发展、促合作的正义呼声，纠正错误认知和政策，为世界和平与稳定发挥建设性作用。“中方将坚定维护自身的主权、安全和发展利益，坚决反对北约‘东进亚太’”，任何损害中国正当权益的行为都将遭到坚决回击。

北约峰会于当地时间星期二（7月11日）在立陶宛首都维尔纽斯召开，日本、澳大利亚、韩国、新西兰被北约视为亚太地区伙伴国家也受邀出席会议。

会后31国发表联合公报，抨击中国“胁迫性政策”挑战北约安全与价值，透过广泛的政经军手段在全球扩张足迹、投射力量，且快速扩充核武、政策不透明；深化与俄罗斯的战略伙伴关系，而且“威胁台湾”并进行大规模军备建设。

此外，日本首相岸田文雄于当地时间12日将与北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈，并出席北约首脑会议。在即将发布的北约合作领域文件中，日本将被写入。