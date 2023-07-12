官网标注台湾未加“中国” 宝格丽致歉

有网民星期二（7月11日）指出，奢侈珠宝品牌宝格丽在官网的店铺分布信息中，台湾前并未加“中国”二字。宝格丽当晚在官方微博道歉称，上述问题是因管理疏忽，已立即纠正。中国官媒《人民日报》对上述道歉并不买账，要求“道歉别专供中国大陆”。

综合中新财经和界面新闻报道，据网民反映，在宝格丽品牌官网的店铺分布信息中，亚洲市场一栏下，台湾与中国、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区并列显示，但香港、澳门前加了“中国”二字，而在台湾前并未加“中国”二字。

报道还提到，在国家地区的地名显示上，宝格丽境内外网站存在差异。宝格丽台湾地区等其他官网右下角的“递送至”选择配送区域后，其跳出的页面则显示：中国大陆、台湾地区、香港特区和澳门特区。

宝格丽官方客服在回应媒体查询时表示，“具体的话，烦请看一下我们官方的发布，暂时没有一个相关的答复给您。”

“宝格丽的官网把台湾划成国家”相关话题当天登上微博热搜，引发网民讨论和批评。

宝格丽当晚在官方微博发表声明致歉，称尊重中国主权和领土完整的立场，一如既往，坚定不移。

声明解释，品牌在海外官网上因管理疏忽发生的店铺地址和地图标识误注，今日发现后已立即纠正。

声明还说，宝格丽诚恳感谢网民监督，并正在联动第三方国际服务商确保正确标示海外官网上的相关国家和地区。

不过，《人民日报》发表微评称，宝格丽的道歉“寥寥几句，满满求生欲”，但“管理疏忽”“标识误注”，难以服众。

评论质问，这个道歉是否“专供”中国大陆？如何从根子上整改？并强调“红线不能碰，底线不能踩，原则问题不容打马虎眼，中国一点都不能少。”