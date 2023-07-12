习近平主持深改委会议：主动将中国对外开放提高到新水平

中共中央总书记习近平主持召开中央全面深化改革委员会会议，提出要深化油气、电力体制改革，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。他并强调要全面优化营商环境，以国内大循环吸引全球资源要素，主动将中国对外开放提高到新水平。

据新华社报道，习近平星期二（7月11日）以中央全面深化改革委员会主任身份召开中央全面深化改革委员会第二次会议。会议审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等文件。

习近平主持会议时说，建设更高水平开放型经济新体制是中国主动作为以开放促改革、促发展的战略举措，要围绕服务构建新发展格局，以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域深化体制机制改革，主动将中国对外开放提高到新水平。

针对碳排放双控，习近平说，要立足中国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度；稳妥推进油气行业上、中、下游体制机制改革，确保稳定可靠供应；深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，保障国家能源安全。

对此，会议指出，从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。

会议提到，要一以贯之坚持节约优先方针，更高水平、更高质量地做好节能工作，用最小成本实现最大收益。要把稳工作节奏，统筹好发展和减排关系，实事求是、量力而行，科学调整优化政策举措。

会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重；健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。推动有效市场同有为政府更好结合，不断完善政策体系，做好电力基本公共服务供给。

另外，会议也坦言，中国当前发展面临复杂严峻的国际形势，要完善开放型经济新体制的顶层设计，深化贸易投资领域体制机制改革，扩大市场准入，全面优化营商环境，完善服务保障体系，充分发挥中国综合优势，“以国内大循环吸引全球资源要素”，提升贸易投资合作质量和水平。

会议提到，要坚持底线思维、极限思维，抓紧健全国家安全保障体制机制，着力提升开放监管能力和水平。要把构建更高水平开放型经济新体制与高质量共建一带一路等国家战略紧密衔接起来，积极参与全球治理体系改革和建设。