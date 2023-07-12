山东曲阜打击婚闹：确保婚礼全程可控可看可行

中国山东曲阜市强调打击婚闹不良习俗，将通过建立红白事三级报备制度、对比婚庆公司负面信息整治台账等方式，确保结婚庆典、接迎亲全程可控、可看、可行。

据澎湃新闻报道，曲阜市民政局在答复政协委员有关“远离婚闹、全面推行中式婚礼”的提案时说，下一步将由市委宣传部牵头，协同组织部、民政、市场监管、公安等有关单位，采取八大措施进一步推进新时代中式婚礼，打击婚闹不良习俗。

具体办法包括，建立市、镇（街道）、村（社区）、婚庆公司，红白事三级报备制度，确保结婚庆典、接迎亲、丧事现场全程可控可看可行，提早做好风险预判。

各村居将成立由村“两委”成员、红白理事会成员和村内志愿者组成的文明迎亲志愿服务队，提供迎接新人、筹备结婚礼堂、监督婚庆公司等志愿服务活动。

另外，曲阜全市94家婚庆公司已全部纳入管理、整治和服务，同时建立新人事务台账和负面信息整治台账，将新人选择的婚庆公司比对一下负面信息整治台账，提早介入。

曲阜市民政局一名工作人员星期一（7月11日）称，民政部门不直接参与，会通过红白理事会和婚庆公司去掌握情况，一有事情发生，就会去参与处理问题。

据悉，曲阜市委组织部、市委宣传部等曾在今年3月发布一则“依法严厉打击低俗恶俗婚闹行为”的公告。该公告要求，严禁在婚庆活动中实施低俗、恶俗婚闹行为，包括强制对新郎、新娘及其他人员实施捆绑、猥亵、在身上涂抹异物等。

对于曲阜恶俗婚闹的情况，上述民政局工作人员说，“也不严重，只不过近几年抓的力度比较大一点，毕竟之前有些婚闹确实也看不下去。将加强管理，避免情况再次出现。”

据新京报此前报道，今年初，山东临沂多名婚闹者叠罗汉将新娘新郎压在身底的视频引发关注。视频中，新娘被喷得满头白沫，又被反复拉扯，随后多名男子强行按着新娘和新郎的头拜堂。