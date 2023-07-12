港媒：夏宝龙短时间不会卸任

新组建的中共中央港澳工作办公室领导成员名单星期二（7月11日）出炉。中央港澳办当天召开会议，夏宝龙作为中央港澳办主任首次亮相并主持会议讲话。港媒引述消息称，夏宝龙是否做满一届很难说，但短时间不会卸任。

根据《星岛日报》引述消息人士称，今年已经70岁的夏宝龙是否做满一届很难说，但短时间肯定不会卸任，至少明年完成香港基本法23条立法、澳门回归25周年庆典才交棒。

此外，今年58岁的国务院港澳办党组成员向斌在中央港澳办成立之后，担任“室务会成员”、秘书行政司司长，仍为“中管正厅”，还不是副部级干部，但可以参与中央港澳办决策。向斌曾任国务院港澳公政研司司长、交流司司长、综合司司长等。

星期二的会议上，除中央港澳办首任主任夏宝龙和其他五名副主任外，中国国务院港澳办原副主任宋哲和邓中华也出席了会议。港媒引述消息称，宋哲和邓中华目前仍在港澳办设立办公室，利用自身丰富经验担任“顾问”角色。

至于将来谁担任中央港澳办主任，消息人士称“现在谈还为时过早”。对于新任中央港澳办常务副主任周霁日后会否接替夏宝龙的主任职务，中国港澳研究会副会长谭耀宗表示“不作猜测”。

59岁的周霁，此前长期在地方工作，与港澳事务沒有太大渊源。香港《南华早报》此前引述不具名知情人士说，夏宝龙将留任一段时间，为周霁最终接任铺平道路。报道还说，如果北京最终任命一名省级政法委书记作为中央港澳办的负责人，意味着香港爆发反修例示威四年后，安全仍然是北京的首要考量。