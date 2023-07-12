巴拉圭当选总统访台 称未来五年能更紧密合作

南美洲国家巴拉圭当选总统佩纳（Santiago Pena）抵达台湾进行访问，他说，在未来的五年，巴拉圭和台湾能够更紧密合作。

综合台湾《上报》《联合报》和《自由时报》报道，佩纳此次访问台湾是应台湾政府的邀请，于星期二（7月11日）下午4时飞抵台湾桃园机场。

此次佩纳率领的访问团成员包括，佩纳夫人与女儿，还有佩纳的执政团队，包括候任外交部长拉米雷斯、候任总统府秘书长希梅内丝、候任财政部长费南德兹及候任工商部长西梅内斯，台湾外交部长吴钊燮前往机场接机，佩纳也发表简短谈话。

佩纳说，上一次访台时还是一个年轻的学生，当时是为了学习台湾文化与美，很高兴在24年后，可以和妻子、女儿以及他的经济团队来到台湾，此次他带来自己的经济团队，期望可以将双方的关系更加亲近。

他说，会利用停留的五天，与台湾政府相关部门交流，而星期三（12日）也正好是台巴建交66周年纪念日，对台湾和巴拉圭的传统邦谊有重大意义。佩纳认为，在之后的五年中，双方可以更紧密合作。

佩纳称，他接下来将与台湾总统蔡英文和副总统赖清德会晤，并针对合作与共同关切的议题交换意见。他还将与吴钊燮和经济部长王美花、卫生福利部长薛瑞元会面。

根据台湾外交部的新闻稿，佩纳还将参访台湾科技大学和台湾世界展望会，并举行产业座谈会及参观经济建设文化设施。

台湾总统府发言人林聿禅说，台湾与巴拉圭长期在科技、医疗、经贸、教育、以及农业等领域，有密切的合作交流，巴拉圭也长期在国际场域为台湾发声，支持台湾的国际参与。

针对佩纳访台，中国外交部发言人毛宁在7月10日的例行记者会上表示：“中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。我们相信有关国家迟早会认清国际大势，作出符合历史潮流的决定。”

巴拉圭今年4月举行总统大选，由长期执政的保守红党（Colorado Party）、立场亲台的候选人佩纳当选，佩纳当选后曾表态将继续维系与台湾近70年的邦谊。在此次选举中，得票率位居第二的候选人艾里格雷曾质疑，与台湾建交让巴拉圭失去向中国大陆销售大豆和牛肉的巨大经济利益，并曾扬言若当选要与台断交、改与中国大陆建交。