中国发改委：支持平台在创造就业和国际竞争中发挥更积极作用

中国国家发展改革委会同相关部门调研了解平台企业发展情况，并发布报告总结说，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，发改委将支持平台企业在创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

根据中国国家发展改革委官微发布的报告指出，技术创新是企业突破发展瓶颈，提升竞争力的重要途径。为提升企业核心竞争力，平台企业正加大技术创新投入力度。

报告举例说，腾讯持续投资支持上海燧原科技有限公司，加强人工智能领域云端算力平台产品和服务等核心业务发展，促进国产高性能AI芯片研发和商业化落地。美团投资支持荣芯半导体（宁波）有限公司，加强成熟制程特色工艺12寸晶圆制造、晶圆级封装测试等主营业务发展，开展图像传感器、显示驱动等主要产品研发。

报告指出，实体经济是中国经济发展的根基。平台企业有技术、流量、数据优势，有助于吸引汇聚产业链上下游企业加入生态、协同创新，共同推动数字技术与实体经济深度融合，促进传统行业的效率提升，优化经营模式，促进传统产业高端化智能化发展。

报告提到，阿里巴巴投资支持农业和服务业转型发展，支持汇通达网络股份有限公司服务下沉市场零售行业企业客户，为合作中小企业提供一站式SaaS+服务及商家解决方案。此外，阿里巴巴投资支持重庆洪九果品股份有限公司，实现生鲜水果从加工、包装、仓储到运输环节的垂直整合，形成“端到端”的数字化鲜果供应链；美团聚焦主营业务，自主投资研发了无人配送车，在障碍物预测模型算法等方面的技术指标已达到国际领先水平。

报告还说，平台企业立足国内大循环拓展国内国际双循环，是开拓海外市场提升国际竞争力的关键手段。当前，平台企业加强技术创新应用，在增强企业自身核心竞争力的同时，积极参与国际竞争，拓展国际市场，国际影响力不断提升。

报告指出，美团投资支持未来机器人（深圳）有限公司，加强自动叉车机器人等核心产品研发，将人工智能、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用于工业无人驾驶领域；腾讯投资支持北京云迹科技股份有限公司，将自身算力优势与云迹科技的室内定位导航技术优势相叠加，形成了具有国际竞争力的服务机器人产品。

报告总结说，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，促进了实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。下一步，国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。