澳大利亚对中国延长大麦关税审查感到失望

澳大利亚星期三（7月12日）说，对中国要求再增加一个月时间完成对大麦关税的审查感到失望，并警告，若中国进一步拖延，澳大利亚将重新向世界贸易组织（WTO）提出申诉。

据路透社报道，澳大利亚今年4月11日同意暂停在世贸就中国对大麦征收反倾销和反补贴税提起的申诉。此前，中国政府表示，将加快对关税的审查。

当时双方的共识是，中国将在三个月内完成审查，如有必要，将进行第四次审查。

澳大利亚外交部长黄英贤和澳洲贸易部长法雷尔（Don Farrell）的发言人在一份声明中说，“中国现在要求延长一个月，我们也已经同意了。”

“虽然我们对中国未能在最初三个月内完成审查感到失望，但我们仍然对这些障碍能在不久的将来消除抱有希望。”

中国是在2020年对澳洲大麦征收了为期五年的80.5%的综合关税，形同切断了澳洲对中国市场的出口。当时莫里森政府禁止华为参与澳洲国内5G网络的建设、还要求调查冠病病毒的起源，中澳关系走下坡。同年12月澳洲诉诸WTO争端解决机构。

自2022年5月澳大利亚工党政府上台后，中澳外交紧张局势有所缓解。中国也在时隔近三年之后，于今年1月恢复了对澳大利亚煤炭的采购，并于5月恢复了对澳大利亚木材的进口。

法雷尔今年5月到北京进行访问，这是自2019年以来澳大利亚贸易部长首次访华。他上个月说，预计澳大利亚最大的贸易伙伴中国将在大麦关税问题上做出“令人满意的决定”。

澳大利亚政府发言人称，“如果关税在四个月期限结束时没有被取消，澳大利亚将在世贸组织恢复申诉。”