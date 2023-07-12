国民党“换侯”声音不断 金溥聪：背后动机不单纯

针对国民党内撤换国民党总统参选人侯友宜声音不断，侯友宜竞选办公室执行长金溥聪说，明眼人都看得出背后动机不单纯，是为了制造分化。他并警告，若有人违反党纪就会处分。

据台湾《上报》报道，金溥聪星期二（7月11日）接受网络节目“少康上线啦”专访时说，党内不少人要求“换侯”只是一时的骚乱。国民党主席朱立伦已说得很清楚，根本不会有空间“换侯”，“有些人表态是为了爱党、为党的未来，但其实背后动机都不单纯”。

他也呼吁党内人员以和为贵，如果把场面闹得很难看，就是给鸿海集团创办人郭台铭机会。

节目主持人、中广董事长赵少康问及“换侯”声音的动机时，金溥聪直指是“为了制造分化”，或是对支持他们的人有个交代。金溥聪也点名国民党立委郑丽文，说她是前副总统吴敦义提名的不分区立委，有如此大的动作，“一次可以说情绪发泄，两三次就不单纯了”。

金溥聪也说，违反党的言论会送至考纪会处理，目前有收到检举，党中央已开始调查事证，若发现有违反党的纪律，将给予处分。

由于侯友宜今年5月接受征召参选总统以来，民调持续低迷，党内“换侯拔朱”（撤换侯友宜和要求朱立伦下台）的声音不间断。党内部分立委参选人和中常委也正酝酿提案连署要求征召郭台铭或前高雄市长韩国瑜。

其中郑丽文上星期四（6日）就公开要求撤换侯友宜，点名希望韩国瑜出来参选总统。她认为，侯友宜被征召以来的表现显示他未作好准备，“现在不换侯才是危机，国民党的人不要逃避责任，不要把所有重担丢给侯一个人去担”。