港警问话罗冠聪家人被批 中使馆：依法办案无可指摘

针对英国官员批评香港警方将前众志创党主席罗冠聪家人带走问话的举动不可接受，中国驻英国大使馆称，警方依法办案无可指摘。

据“中国驻英国大使馆”微信公众号星期三（7月12日）消息，中国驻英国使馆发言人以答记者问形式就英国官员涉港言论表态。

发言人批评英国官员粗暴干涉中国内政和香港法治，中方坚决反对。发言人说，香港是法治社会，香港警方依法办案，无可指摘，不容英方干涉。

发言人重申，香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政，并敦促英国停止干预香港法治和中国内政。

多家香港媒体星期二（11日）报道香港国安处探员搜查罗冠聪位于香港的住家，并带走罗冠聪父母和兄长三人问话的消息。

随后香港警方在声明中说，警方在大屿山带走了两男一女进行调查，理由是他们涉嫌协助通缉犯从事危害国家安全的活动。

对此，已流亡英国的罗冠聪在脸书发文，强调“相关人士与我完全没有金钱往来，我的工作与他们无关，‘协助’之说纯属无稽”。

针对香港警方的行动，英国外交发展部国务大臣特里维廉星期二在推特发文说，试图通过针对罗冠聪在香港的家人，来传播恐惧和迫使民众禁声是不可接受的。她强调，英方不会容忍中国试图对英国个别人士进行恐吓，将由始至终捍卫言论自由权。

另外，英国政府7月10日更新对香港的旅游警示，提及有身处香港以外的人士被香港当局通缉，包括正在英国的人士，在《香港国安法》下，如果在网上或社交媒体，支持或发布批评香港和中国政府的政治言论，有可能被视为犯罪行为；支持被指违反国安法的人士，也可能会面临被起诉。