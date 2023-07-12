台湾新型海巡艇查扣一艘大陆渔船

台湾澎湖海巡队新配拨的巡防艇，查扣了一艘中国大陆籍渔船。

据台湾中央社报道，澎湖海巡队新配拨的10091巡防艇，星期二（7月11日）在执行失踪船长的搜寻任务时，在目斗屿北34海里处发现一艘无船名的大陆籍渔船越界拖捕。

澎湖海巡称，海巡艇人员多次鸣笛广播喝令停船受检，对方不理，海巡紧追并强行靠船登检，查获船上计有七名船员，所捕渔获1500公斤当场全数海抛，人船晚间押返留置调查。

据了解，10091巡防艇本月5日才进驻澎湖海巡队，是台湾“筹建海巡舰艇发展计划”中新型100吨级巡防艇中的第五艘。