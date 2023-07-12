中国朱雀二号液氧甲烷火箭发射成功

中国朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭星期三（7月12日）早上成功发射升空，意味着中国在以甲烷和液氧为动力的巨型火箭竞赛中取得胜利。

据新华社报道，朱雀二号遥二运载火箭星期三早上9时在中国酒泉卫星发射中心发射升空，按程序完成了飞行任务，发射任务获得圆满成功。

这是朱雀二号运载火箭第二次发射任务，上一次发射任务是在去年12月，但宣告失败。

朱雀二号运载火箭是中国民企蓝箭航天自主研制的一款新型双低温液体燃料运载火箭，也是中国商业火箭领域唯一通过自主研制的全箭动力系统开展飞行验证的液体火箭。

朱雀二号的发射任务成功，意味着朱雀二号成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

《南华早报》报道称，甲烷动力发动机性能高、运行成本低，特别符合可重复使用火箭的发展趋势。该技术被认为是新时代火箭的前沿设计。

蓝箭航天创始人、CEO张昌武近日接受《环球时报》专访时表示，一旦液氧甲烷发动机技术成熟应用，未来这种推进剂作为一种可以大批量采购的工业品，成本更加可控，对商业航天公司而言非常友好。

今年早些时候，美国相对航天公司（Relativity Space）和Space X也曾尝试将液氧甲烷火箭发射入轨，但均宣告失败。