研究机构：华为今年底或重返5G智能手机行业

研究机构称，中国电信巨头华为正筹划在今年年底前重返5G智能手机行业，这标志着华为在美国设备销售禁令重创其消费电子业务后卷土重来。

据路透社星期三（7月12日）报道，三家专门研究中国智能手机行业的第三方技术研究公司说，华为应该能够凭借自身在半导体设计工具方面的先进技术，以及中芯国际（SMIC）制造的晶片，在国内采购所需的5G晶片。

这三家研究公司都预计，华为可能会在今年内生产P60等旗舰机款的5G版本，并于2024年推出。

其中一家研究公司称，华为的自动化晶片设计（EDA）工具能与中芯国际的N+1制造工艺配合，制造出相当于七纳米的晶片，用于华为即将推出的5G智能手机。

不过，由于中芯国际可用晶片的良品率低于50%，华为的5G手机出货量很可能会被限制在200万至400万部左右。但另一家研究公司则预计出货量可能达到1000万部。

另一家研究公司表示，华为已要求中芯国际在今年内为华为的5G手机生产14纳米以下的晶片元件。

这些研究公司称，他们的预测是基于与华为供应链联系人核实的信息以及公司发布的公告。

美国政府在2019年祭出多项限制措施，使华为无法取得用于生产最先进机款所须的晶片制造工具后，华为只能销售以库存晶片制造的5G机款。这导致华为旗下消费者业务收入遭受重创，在2020年达到4830亿人民币（约898亿新元）高峰的一年后暴跌近50％。

研调机构Canalys数据显示，尽管华为今年第一季在中国市场份额上升至10％，但由于华为去年仍在销售上一代4G手机，华为在全球销售排名跌至谷底。