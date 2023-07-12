字节跳动据报允许美TikTok员工出售公司股票套现

知情人士透露，中国短视频平台TikTok母公司字节跳动将允许美国员工脱手持有的公司股票，让他们套现。

据路透社星期三（7月12日）报道，字节跳动星期二（11日）通知美国员工，允许他们将手上持有的公司限制性股票在特定时间后可脱手，在公司买回股票时将持股换成现金。

此前字节跳动规定，只有在公司上市或被收购等发生“流动性事件”（Liquidity event）时，员工才能脱手股票套现。

字节跳动发言人受访时证实了这一变化。发言人说，公司的目标是向员工提供具有竞争力的福利，让员工有资格参与公司未来的回购股份计划。

报道称，字节跳动的这一举措目的是为了安抚那些等不到公司首次公开发行（IPO）而焦躁不安的员工。这也意味着，在中国政府加强对科技公司监管的情况下，字节跳动并不急于在近期上市。

但知情人士也说，上述改变对员工也有不利之处，因为这意味着员工持有公司股份在美国将须纳税，因此员工将可能不得不先掏腰包缴税，或出售持股来缴税。

字节跳动是全球市值最高的新创公司，公司价值超过2000亿美元（2675亿新元）。TikTok高管曾透露，字节跳动有60%的股份由全球投资者持有，20%由员工持有，另外20%由创始人持有。