台国防部通报大陆32架次军机飞越台海中线

中国大陆再派大批军机舰在台海周边活动，台湾国防部通报称，32架次大陆军机越过台海中线。

根据台湾国防部星期三（7月12日）在官网发布的即时军事动态，星期二（7月11日）6时至星期三（7月12日）6时，侦获大陆38架次军机、九艘次军舰持续在台海周边活动，其中有32架次军机飞越海峡中线及其延伸线进入西南及东部空域。

从国防部公布的示意图来看，飞越海峡中线的32架次军机包括，苏恺-30机六架次、BZK-005无人机一架次、歼-16机六架次、歼-10机10架次、运-8反潜机两架次、运-8远干机一架次、轰-6机四架次、空警-500机一架次、直-9反潜直升机一架次。

台国防部强调，台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

台湾国防部星期二公布“汉光39号”演习操演规划，据台媒报道，演习将于7月24日至28日进行，今年首度征用台东丰年民用机场，验证民用机场征用暨战力整补，将于25日晨间演练；另外，26日上午桃园机场也将首度进行反空机降作战操演，27日将在淡水河、八里海滩、台北港进行反登陆、反空降联合防卫作战。

台国防部星期二也通告称，中国大陆将在台湾东南应变区外实施海空联合训练，另有四艘次军舰配合执行联合战备警巡。