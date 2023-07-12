中国官媒批宝格丽致歉：两头通吃的赌徒心理

因官网被指标注台湾前面未加“中国”，奢侈珠宝品牌宝格丽星期二（7月11日）晚在官方微博道歉称，上述问题是因管理疏忽，已立即纠正。中国官媒《人民日报》星期三（7月12日）发表评论文章指宝格丽上述道歉诚意不够，并认为这样的政治冒险源于傲慢及两头通吃的赌徒心理。

文章指出，此番道歉不是出自宝格丽集团，而是宝格丽中国，从盖章看是宝格丽商业（上海）有限公司，道歉诚意因此受到质疑。而海外官网上因管理疏忽发生的店铺地址标识误注不是一天两天的事，被中国网民揪住了才忙不迭地称尊重中国主权和领土完整，也缺乏诚意。

文章追问，不少奢侈品品牌公司在这方面都犯过错误，都有过教训，为何后来者不汲取教训？为何被盯住了下不了台才装模作样道个歉？如果稍有警觉，稍微尊重中国主权和领土完整，就不会重蹈覆辙，起码不会被挖出来了才想起来道歉。

文章分析认为，问题出在相关奢侈品品牌公司并没有真正把台湾当成中华人民共和国的一部分，而是想当然地认为台湾就是国家。还有一种情况是，他们这种政治冒险源于傲慢，也源自两头通吃的赌徒心理。

文章引述宝格丽道歉声明说，“正联动第三方国际服务商确保正确标示海外官网上的相关国家和地区”，指出这种做法当然有必要，但不是终点，“台湾是中国的”应成为集团上下的共识，但凡与中国打交道者都应该深化这种认知。

文章最后强调，宝格丽不能一边赚着中国人的钱，一边伤害中国的利益。但愿宝格丽此次真正被敲醒，也期待其他奢侈品品牌公司别犯这种错误。

有网民星期二指出，宝格丽在官网的店铺分布信息中，台湾前并未加“中国”二字。宝格丽当晚在官方微博道歉称。《人民日报》星期三稍早时也发表微评称，宝格丽的道歉难以服众，并质问这个道歉是否“专供”中国大陆？