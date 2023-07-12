陈致中被爆在狱中住单人间 疑似享受特权

台湾前总统的儿子、前高雄市议员陈致中因洗钱、伪证罪被判刑一年，但与他同监狱的狱友爆料，陈致中在狱中不只能享受一人一房、额外放风时间等特权，还态度嚣张，多次把“我爸是陈水扁”等话语挂在嘴边。

据台湾《镜周刊》报道，一名与陈致中同监狱一段时间的狱友透露，监狱目前大爆满，一些舍房甚至挤了九个人，受刑人只能侧着身子睡觉，翻身都会碰到其他人，陈致中却能住在一人一间的舍房。

一般新收的受刑人都不会没有放风时间，必须一整天都待在房内，但陈致中能在每天早上9时、下午3时到操场运动20分钟，甚至可把洗澡后清洗的衣物拿到操场日晒。相较之下，其他受刑人只能把衣物挂在不通风的舍房。

此外，根据监狱规定，受刑人刚入监是第四级，要升至第三级才能购买收音机或掌上型电视机，一般受刑人至少要撑半年才能升第三级，不过陈致中入监一周，就能有掌上型电视，即时掌握时事，甚至在今年5月《选罢法》修法后，发现自己将被新增的《洗钱防制法》阻断政治路，因此第一时间对外发布声明。

除了特权争议，该名狱友也坦言，在监狱中和陈致中接触后的狱友都私下批评陈致中因为自己是名人，态度相当嚣张，如经常把“我当议员”“我爸是陈水扁”等话语挂在嘴边。

至于陈致中服刑满两个月后，就能申请外役监的疑虑，该名狱友也说，一般受刑人在一年之中，只有3、6、9、12月可申请转外役监，而陈致中在5月入监，7月才满两个月，因此最快9月才能申请，不过有消息指出陈致中可能7月就会申请、8月就会获准。

对此，高雄第二监狱副典狱长蔡鸿源回应，因陈致中身分特殊，他若与其他狱友同房，可能因彼此政治立场不同而爆发冲突，所以新收期间才会让陈致中一人一房，但他6月底下工场后，已与另外两名狱友同房，而放风时间也是同理，刻意安排陈致中的和其他人错开时间，以免冲突；至于掌上型电视，受刑人入监后都可购买，陈致中并没有特权。