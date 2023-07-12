巴拉圭总统与蔡英文会面 重申一定站在台湾一边

台湾总统蔡英文星期三在台湾总统府与巴拉圭总统当选人佩纳会面。佩纳说，未来他执政五年一定站在台湾、“中华民国”这一边，并重申巴拉圭是台湾在南美洲的唯一外交盟友。

综合法新社和台湾《联合报》报道，佩纳在台湾总统府发表讲话时说，他此次到访台湾是为了重申巴拉圭的承诺，“我们巴拉圭人承诺未来五年站在台湾人民一边”。

他也称赞蔡英文“知道原则和价值观是不容谈判的”，并表示他即将上任的政府未来将与台湾在投资上进行合作，以确保双方的经济互利。

佩纳还称，他未来执政五年，“一定尽全力让台湾企业了解到，赴巴拉圭投资绝对不是外交目的，会是互惠互利的双赢局面”。

蔡英文致辞时则说，过去这几年台湾及巴拉圭相互扶持，共度冠病疫情挑战，面对威权主义扩张，也期待一起站在民主自由阵线，为全球稳定发展作出贡献。

佩纳应台湾政府邀请，率领执政团队于星期二下午飞抵台湾桃园国际机场。除了蔡英文，佩纳星期三还与台湾副总统赖清德会面。接下来，佩纳将与台湾外长吴钊燮、经济部长王美花、卫生福利部长薛瑞元会面。

巴拉圭今年4月举行总统大选，由长期执政的保守红党（Colorado Party）、立场亲台的候选人佩纳当选，佩纳当选后曾表态将继续维系与台湾近70年的邦谊。在此次选举中，得票率位居第二的候选人艾里格雷曾质疑，与台湾建交让巴拉圭失去向中国大陆销售大豆和牛肉的巨大经济利益，并曾扬言若当选要与台断交、改与中国大陆建交。