被指“中国间谍” 英华裔律师李贞驹反诉英军情五处

去年被英国国家安全情报机构军情五处（MI5）点名涉中国间谍活动的华裔女律师李贞驹（Christine Ching Kui Lee）起诉英国军情五处，以洗清自己的罪名。

根据路透社报道，英国军情五处于去年1月公开发出警告，点名长期在英国经营律师业务的李贞驹是“影响力间谍”，指她捐给英国政党及议员的钱来自中国大陆和港人的捐助，称她“为中国共产党在英国从事政治干涉活动”。

李贞驹否认上述指控，并对军情五处采取法律行动，要求对侵犯她人权的行为进行赔偿。

李贞驹律师穆曼（Tony Muman）星期二向调查权力法庭(Investigatory Powers Tribunal)表示，军情五处发布的“干预警报”，是“至少80年来”首次发布此类警报。

穆曼说，“在没发现任何有罪证据的情况下，李贞驹的名誉遭到了严重和公开的攻击。”穆曼还表示，“李贞驹主张自己是（英国）国家行为的受害者，她寻求保护自己的基本权利。”

军情五处的代理律师戴维森（Rosemary Davidson）在法庭文件中辩称，“不需要向李贞驹进一步展示证据”，并称发布警告“是为了保护议会民主免受外国政治干预的威胁”。

今年59岁的李贞驹是英国律师，她在11岁时随父母从香港移居英国的北爱尔兰，入籍英国，并育有两名孩子。

李贞驹是英国贸易投资总署认可的法律专家，其创立的律师行于2014年获得英国伯明翰律师公会颁发的“2014年最佳律师事务所大奖”。

英国国家安全情报机构军情五处（MI5）去年点名李贞驹“秘密配合”中共统战部对英国进行“政治干涉活动”。

英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）当时说，李贞驹的活动并没有达到足以被起诉的“犯罪门槛”。但她对李贞驹进行的“政治干涉”“深切关注”，而当局的警告，能提醒议员们提防李贞驹对他们施加“不当影响”。