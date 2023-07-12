中国据报要求银行适当回应高盛看空金融业报告

知情人士透露，中国金融监管机构要求国内银行回应高盛集团发表的一份看空中国金融业的研究报告。

据彭博社星期三（7月12日）引述知情人士报道，在高盛发布报告下调数家中国银行股评级后，中国国家金融监督管理总局与数家国内最大的银行沟通，要求这些银行对高盛的报告做出适当回应。

高盛7月4日发布关于中国银行业的研究报告，称中国地方政府债务规模庞大，有一定违约风险；如果允许债务展期，违约风险受控，但银行将面临几年的利润损失。同时，高盛在报告中下调农业银行、工商银行和兴业银行的评级为“卖出”。

报告一出，中资银行股领跌，香港恒生港股通中国内地银行指数上星期四（7月6日）下跌3.6%，接近四个月低点；中国银行股也遭受重创，截至星期二（11日），彭博资讯的银行股指数从今年5月的高点下跌14%，市值缩水780亿美元（约1043亿新元）。

报道称，高盛的报告发表之际，投资者对中国债台高筑的地方政府融资工具（LGFV）的健康状况日益担忧。在中国宽松货币政策和贷款需求不振的压力下，银行正面临着新的挑战，因为中国政府已要求银行减免债务并为现金短缺的开发商延长贷款，以帮助陷入困境的房地产行业。

针对高盛报告，中国官媒《证券时报》上星期五（7日）罕见地发文点名批评高盛，称其基于悲观假设看空中国银行，“误读中资银行基本面不可取”。

不到三个月两次被高盛下调评级的招商银行，也批评高盛报告部分文字确实对部分投资者产生了一定的误导，并引发投资者对招商银行资产质量的担忧。招商银行还认为报告计算潜在损失的方式“不合逻辑”“缺乏基本常识”，并高估了招商银行在地方政府融资工具的风险敞口。

彭博社分析，中国官媒高调反驳高盛，是希望抑制市场负面情绪，也表明除了对债务压力和金融压力上升的担忧，北京对投资者信心的削弱也感到不安。