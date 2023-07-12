马云财富缩水41亿美元 身家不及最高峰时一半

中国富豪马云的财富进一步缩水，因为金融科技巨企蚂蚁集团计划的股票回购价格，远低于早年估值。

据彭博社报道，马云持有蚂蚁集团9.9%股份，根据彭博亿万富豪指数，按股票回购条款，分析师平均预期和富达投资给出的估值推算，马云持有的蚂蚁集团股份价值已经比近一年前少了41亿美元（下同，约55亿新元）。

彭博的财富指数显示，曾经是中国首富的马云，如今身家可能在300亿美元左右，不到2020年蚂蚁集团首次公开售股（IPO）前其财富最高点的一半。

市场曾经认为蚂蚁集团IPO后，估值将达到3150亿美元左右，但按照拟议股票回购价计算，该公司估值已经跌至785亿美元左右。

中国政府上周对蚂蚁集团处以71.23亿元人民币（约13.31亿新元）的罚款，表明对平台企业金融业务从集中整改，转入常态化监督。市场也预测，这标志着北京对科技企业的严打将告一段落。

彭博行业研究研究高级分析师陈永富（Francis Chan）星期一（7月10日）分析说：“蚂蚁集团可能需要重建利润基础，因为2022年的利润较2020年几乎腰斩。尽管监管调查可能结束，但重启IPO的计划或将推迟......我们计算得出该公司估值在240亿至600亿美元之间。”