中国外交部驻港公署批美再延长对港国家紧急状态令

针对美国白宫星期二（7月11日）宣布再次延长“针对香港局势的国家紧急状态”，中国外交部驻港公署发言人星期三（7月12日）指出，美国此举是无理干涉中国内政和香港事务，粗暴践踏国际法原则和国际关系基本准则，外交部驻港公署表示强烈不满和坚决反对。

根据中国外交部驻港公署网站发布的声明，发言人指出，美方故伎重演、老调重弹，泛化国家安全概念，将香港与其“国家紧急状态”挂钩，称“香港局势”对美国家安全构成威胁，以国内法为依据继续对港进行无理单边制裁，弃国际原则于不顾，置国际道义若罔闻。这是美方“乱港大计”泡汤之后的气急败坏，“以港遏华”图谋挫败之后的黔驴技穷，只会进一步暴露其色厉内荏的“纸老虎”本质，只会让世人更加看清其毫无底线、唯我独尊、唯恐天下不乱的强盗逻辑和霸权行径。

发言人指出，中央坚持全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一。在国安法和新选举制度护佑下，新一届香港特区政府与社会各界砥砺奋进，书写良政善治新篇章。随着中国式现代化建设的不断推进，一个安居乐业、更有希望、更团结的香港，将在融入国家发展大局的进程中创造更多精彩。

发言人强调，谎言千遍终是谎言，制裁再多也是废纸一张。香港由治及兴的历史大势不容逆转，“一国两制”行稳致远的铿锵步伐不容阻挡。在香港回归26年后的今天，外部势力任意对香港事务指手画脚、对中国颐指气使的日子一去不返，企图通过施压和制裁迫使中国吞下损害国家主权安全发展利益苦果的日子一去不返。敦促美方立即停止自取其辱的政治闹剧，立即放弃“以港遏华”的痴心妄想，不要在错误道路上越走越远。

《香港国安法》2020年6月30日生效后，时任美国总统特朗普同年7月14日签署行政令，终止香港特殊待遇地位，并对此发布国家紧急状态令。该紧急状态令原本在周年日之后自动失效。

美国现任总统拜登曾在2021年7月和2022年7月宣布将这一国家紧急状态延长一年。