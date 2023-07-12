蓝营挺郭派中常委因人数不足 未能提案换侯

虽然国民党党内中常委要撤换党内总统参选人侯友宜的风声不断，但挺鸿海创办人郭台铭参选的中常委人数不足，未能在中常会上连署提案“换侯”。

据台湾《上报》报道，传国民党内“挺郭派”酝酿在7月23日举行的全台党代表大会上连署提案“换侯”，同时也传出中常委游家富、沈智慧、周孟蓉、范成连等人将在星期三（7月12日）的中常会上提案，要求党中央在两个月内确切落实以公平、公正、公开方式，执行党内、泛蓝、非绿联盟等，三阶段总统提名作业，整合出一组最强候选人，以实现下架民进党的目标。

此举被认为是要阻止国民党在7月23日的全代会上正式提名侯友宜。不过，“挺郭派”中常委星期三却没有现身中常会，更没有任何临时动议或提案。据了解，因为提案并未取得过半中常委连署，因此未能在中常会上提案。

国民党文传会主委林宽裕表示，星期三的中常会按照议程，请党主席朱立伦发表谈话，并请中常委自由发言，但没有任何连署提案。

他称，今天的中常会非常顺利，并没有任何提案，只有三名中常委发言，都强调国民党要团结，不要检讨自己的候选人，而是专注于如何胜选。

国民党主席朱立伦在中常会上高呼“国民党绝无可能换侯，也绝对不会卡侯”，尝试整合党内势力团结支持侯友宜。

尽管国民党多次表态不会“换侯”，并祭出党纪尝试消除党内“换侯”的声音，但近日仍有多名国民党立委或中常委公开表态认为侯友宜表现不佳，恐怕难以实现下架民进党政府的目标，并提议提名郭台铭或前高雄市长韩国瑜。